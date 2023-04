Cerca de 3500 pessoas de mais de 35 nacionalidades fugiram do Sudão para a Etiópia

JN/Agências Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 3500 pessoas de mais de 35 nacionalidades que fugiram dos combates no Sudão procuraram refúgio na Etiópia desde 21 de abril, disse à AFP a Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU.

A OIM disse que estava a reforçar a sua presença na cidade fronteiriça de Metema, na região de Amhara, no noroeste da Etiópia, numa estrada que liga o país à capital sudanesa, Cartum, uma vez que o número de chegadas do Sudão tem aumentado.

Mais de 40% das pessoas que encontraram refúgio na Etiópia são turcos e 14% são etíopes, disse hoje à AFP Eric Mazango, responsável pela comunicação da organização internacional na Etiópia.

PUB

"As chegadas aumentaram fortemente nos últimos cinco dias, de 200 registadas entre 21 e 22 de abril, para 350 no dia 23, mais de 1500 no dia 24 e 1300 no dia 25", acrescentou.

Desde 15 de abril que se registam combates no Sudão entre o exército sudanês e os paramilitares, nomeadamente em Cartum. Já causaram mais de 500 mortos e uma grave escassez de água, alimentos, medicamentos e combustível.

"A OIM-Etiópia recebeu vários pedidos de embaixadas para ajudar a receber e a transportar cerca de 700 cidadãos de países terceiros que chegam ao lado etíope da fronteira sudanesa", disse Mazango.

A OIM diz que começou a prestar assistência, nomeadamente para o transporte de Metema para Gondar e Adis Abeba, e para o alojamento em alguns dos seus centros de trânsito.

Há necessidades básicas de água, saneamento e higiene, bem como de alimentos, abrigo para as zonas de espera, assistência médica e transporte, segundo Mazango.