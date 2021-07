Cerca de 40% dos alimentos cultivados no mundo não são consumidos

JN/Agências Hoje às 10:56 Facebook

Cerca de 40% dos produtos cultivados a nível mundial não são consumidos, sendo o desperdício correspondente a 10% dos gases com efeito de estufa que provocam o aquecimento global, alerta o Fundo Mundial para a Natureza (WWF).

A produção de alimentos utiliza grandes quantidades de terreno, água e energia, o que provoca um aumento dos gases com efeito de estufa equivalente a "quase o dobro" das emissões anuais de todos os automóveis dos Estados Unidos e da Europa, refere o relatório do WWF. Em termos absolutos, o relatório estima que todos os anos são desperdiçados 2500 milhões de toneladas de alimentos, das quais 900 milhões nos estabelecimentos de venda e nas casas dos consumidores.

"Este relatório mostra que o problema é provavelmente maior do que o que imaginávamos", disse à Efe Pete Pearson, responsável pela Iniciativa Mundial sobre a Perda e Desperdícios de Alimentos do WWF.

Anteriormente, a organização ambientalista tinha calculado que a perda de alimentos correspondia à metade do que foi agora divulgado: 1300 milhões de toneladas. Segundo Pete Pearson, a crise sanitária agravou a tendência ao causar interrupções em grande escala nas cadeias de distribuição, forçando cancelamentos de contratos, fecho de restaurantes e deixando grandes quantidades de alimentos nas unidades de produção agrícola e que não foram consumidos.

São precisos mais de 4,4 milhões de quilómetros quadrados de terreno e 760 quilómetros cúbicos de água para produzir 1200 milhões de toneladas de comida, que se desperdiçam no campo, durante e depois das colheitas, ou que são desviados para outros usos como a alimentação animal ou para a produção de biocombustíveis. Segundo o WWF, estas quantidades equivalem a uma extensão maior do que o subcontinente indiano e um volume de água correspondente a 304 milhões de piscinas olímpicas.

O relatório indica que os países da Europa, América do Norte e Estados industrializados da Ásia contribuem com 58% destas perdas verificadas nas colheitas agrícolas mundiais.

Apesar do valor mais elevado das perdas ocorrer no meio agrícola, as políticas dos governos concentram-se na última fase da cadeia de distribuição (venda e consumo), critica o WWF, que pretende concentrar a gravidade do problema nos vendedores e nos consumidores.

O documento conclui que, para se conseguir uma redução significativa, os governos e os mercados devem adotar medidas para apoiar os agricultores de todo o mundo no sentido de atingir um compromisso com vista à redução do desperdício.

O responsável pelo WWF refere ainda que apesar de o estudo visar a produção agrícola e não os produtos de origem animal, é importante reduzir o consumo de carne, por questões relacionadas com a saúde dos consumidores e ambientais. Mesmo assim, Pearson reconhece que em alguns países a redução do consumo de carne não é possível: "Propor um padrão único de consumo ou sistema de produção não iria abarcar a complexidade dos sistemas de alimentação, cultura, história e ciência. Onde se decidir a continuar a consumir alimentos de origem animal, deve ser assegurado que a produção vem de sistemas sustentáveis."