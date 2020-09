Cerca de uma tonelada de cocaína apreendida ao largo das Canárias

JN/Agências Hoje às 13:20 Facebook

Quase uma tonelada de cocaína destinada ao mercado europeu, num valor estimado em 40 milhões de euros, foi apreendida na "nova rota africana" ao largo das ilhas Canárias e três pessoas foram detidas, anunciaram este sábado as autoridades croata e espanholas.

Em comunicado, a polícia da Croácia refere que a carga foi descoberta num veleiro com bandeira croata e com três cidadãos oriundos deste país a bordo.

Segundo a polícia, estes três cidadãos fazem parte de uma "célula do cartel balcânico especializado no tráfico de drogas em veleiros e iates".

A Guarda Civil espanhola avançou que os três tripulantes foram detidos e o veleiro foi intercetado "em águas internacionais, a cerca de 88 milhas (163 quilómetros) a oeste da ilha de Las Palmas".

As autoridades policiais sublinham que esta zona é descrita como "a nova rota marítima africana para o tráfico internacional de drogas".

A Guarda Civil espanhola refere que os testes de diagnósticos à covid-19 em vários portos sul-americanos comprometeram os planos dos traficantes, que são agora obrigados a receber a droga na costa africana do Golfo da Guiné.

A polícia croata indica também que foram encontrados 980 pacotes de cocaína, cerca de 980 quilogramas, durante as buscas ao veleiro, e a droga apreendida destinava-se a Espanha e à Croácia, num valor estimado em mais de 40 milhões de euros.

No âmbito desta operação, denominada "Falkusa", o veleiro foi observado desde a sua saída do porto croata de Sibenik, no início de 2020, tendo partido em agosto das Ilhas Canárias para o sul para receber a carga.

Diversas investigações da Guarda Civil espanhola reportaram recentemente uma "presença cada vez mais consolidada" na Galiza, no sul da península e nas Ilhas Canárias, de membros de grupos criminosas da Albânia, Montenegro, da Croácia e da Bósnia, e que são "responsáveis por muitas das importações de cocaína para a Europa".