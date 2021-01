Cerimónia de inauguração de Biden com desfile virtual devido à pandemia

JN/Agências Hoje às 10:00 Facebook

A cerimónia de investidura de Biden como presidente dos EUA vai incluir um "desfile virtual por toda a América", devido às limitações a ajuntamentos físicos impostas pela pandemia, anunciou a organização do evento.

Depois da cerimónia do juramento na tomada de posse, a 20 de janeiro, no Capitólio, em Washington, o presidente eleito, Joe Biden, e a sua mulher, Jill Biden, vão juntar-se à vice-presidente eleita, Kamala Harris e ao seu marido numa revista às tropas com distanciamento social assegurado.

Biden vai também ter uma escolta presidencial com representantes de cada ramo das Forças Armadas no percurso a pé até à Casa Branca, um momento que não contará com as multidões nas ruas que costumam assistir a este ritual.

A equipa de transição de Biden continua a preparar uma cerimónia e festividades que decorrerão maioritariamente em modo virtual, sendo o desfile de dimensão nacional um momento para "celebrar os heróis americanos, destacar os americanos de todos os quadrantes e refletir sobre a diversidade, herança e resiliência do país" quando tem início uma "nova era americana", disseram os organizadores à agência Associated Press (AP).

O evento virtual vai ser transmitido na televisão e contar com atuações "diversas e dinâmicas" em comunidades de todo o país, sendo que os participantes serão anunciados nas próximas semanas, garantiu a organização.

"Estamos entusiasmados com as possibilidades e oportunidades que este momento apresenta para permitir a todos os americanos participar nas sagradas tradições inaugurais do país", disse o diretor executivo do comité de inauguração da administração Biden, Maju Varghese.