Certificado de vacinação estará a funcionar em junho

A Comissão Europeia espera ter já em junho pronto um certificado de vacinação, que permita aos cidadãos europeus imunizados contra a covid-19 circular no espaço da União.

Os europeus querem planear as ferias com antecedência e os trabalhadores e empresas do setor do turismo e transportes querem saber quando vão voltar a trabalhar, justificou Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa no final dos dois dias de Cimeira Social, no Porto.

Neste momento, "o trabalho legal e técnico está a decorrer", para que em junho possa passar ao terreno e permitir o retomar da livre circulação no espaço europeu.

Terão acesso ao certificado as pessoas que já tenham sido vacinadas contra a covid-19, que estejam imunizadas por já terem contraído a doença ou tenham um teste negativo válido.

A líder europeia defendeu também que a União Europeia (UE) se deve focar em "questões mais urgentes" do que o debate sobre os direitos intelectuais das vacinas anticovid-19, como a exportação para países de baixo rendimento. A Presidente do Conselho Europeu anunciou ainda que a UE garantiu um novo contrato para comprar até 1,8 mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19 da BioNTech-Pfizer, até 2023.