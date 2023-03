CGT reclama 3,5 milhões nas ruas contra lei das pensões

Alfredo Maia Hoje às 19:18 Facebook

Entre mais de um milhão, segundo o Ministério do Interior, e 3,5 milhões de manifestantes - só em Paris seriam 800 mil, diz a CGT, ou 119 mil, segundo o Governo - voltaram hoje às ruas em 300 localidades francesas, em protesto contra a alteração às regras das pensões, tendo-se registado confrontos e cargas da Polícia, com recurso a canhões de água, gás lacrimogéneo e unidades especiais das Companhias Republicanas de Segurança (CRS), que fizeram dezenas de detenções.

Durante a tarde ocorrem confrontos na capital, especialmente na Praça da Ópera, onde a chegada da cabeça da marcha, iniciada na Praça da Bastilha, foi repelida pela Polícia com granadas de gás lacrimogéneo. As pessoas que se refugiaram no metro foram desalojadas à força.

Um ostensivo dispositivo das CRS, com canhões de água e elementos das CRS 8 (especialistas em violência urbana) e das unidades de intervenção rápida em motos (BRAV-mM), destinadas a dispersar multidões, enfrentava os manifestantes.