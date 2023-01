Chacina impiedosa choca Brasil. Dez familiares morrem numa disputa por dinheiro

Sete adultos e três crianças, da mesma família, são as vítimas do crime hediondo que está a chocar o Brasil. Uns foram asfixiados, queimados e outros esquartejados e enterrados. A polícia acredita que a chacina foi motivada por uma disputa de terras e dinheiro. Há quatro suspeitos detidos.

Os últimos dias têm sido de grande alvoroço para as autoridades de Brasília, Goiás e Minas Gerais, no Brasil. O que começou por ser um alerta para o desaparecimento de uma família de Brasília transformou-se num quebra-cabeças difícil de decifrar. Dez pessoas da mesma família morreram, entre eles três crianças, e os corpos foram encontrados a conta-gotas, em diferentes zonas e espalhados entre o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.

Inicialmente duas das vítimas foram apontadas como autoras morais do crime e acusadas de andarem atrás de dinheiro. A teoria caiu por terra quando os seus cadáveres foram descobertos, dias depois. A polícia brasileira tem quatro suspeitos detidos e está convencida de que a chacina foi motivada por uma disputa de terras e dinheiro.

Cronologia dos acontecimentos

Elizamar e os três filhos menores Foto: DR

O primeiro sinal de alerta soou a 12 de janeiro, com a família de Elizamar da Silva a dar conta do desaparecimento da cabeleireira de 39 anos, juntamente com os três filhos menores: Gabriel, sete anos, e ainda os gémeos Rafael e Rafaela, de seis anos. No dia seguinte, os corpos foram encontrados carbonizados dentro do carro da vítima em Cristalina, Goiás. Autopsia revelou que morreram asfixiados.

Elizamar era casada com Thiago Belchior, de 30 anos, e a 14 de janeiro, as autoridades receberam a denúncia de mais desaparecimentos ligados à família: Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54 anos e pai de Thiago, bem como a mãe, Renata Belchior de 52 anos, e a irmã, Gabriela Belchior de 25 anos, e o próprio Thiago Belchior começam a ser procurados pela polícia. Nesse mesmo dia, o carro de Marcos é encontrado em Unaí, Minas Gerais, com dois corpos lá dentro. As vítimas eram Renata e Gabriela.

Renata e Gabriela Foto: DR

Nas horas seguintes, foi a vez de Claudia de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio, e Ana Beatriz, filha de Marcos com Claudia, serem dadas como desaparecidas. E os corpos só viriam a ser encontrados dias depois.

Com o mistério instaurado, a investigação da polícia começa a ganhar rumo com a detenção de Gideon Batista de Menezes, Fabricio Silva Canhedo e Horácio Carlos Ferreira Barbosa, que confessou o crime. Horácio revelou ainda que Marcos e Thiago estavam dispostos a pagarem-lhe 100 mil reais, qualquer coisa como 18 mil euros, para matar a família. A cabeleireira de Brasília tinha acabado de conseguir um empréstimo de 100 mil reais para investir no salão, Renata, a mulher Marcos e mãe de Thiago, tinha recebido 400 mil reais pela venda de uma casa, assim como Claudia que tinha conseguido amealhar 40 mil num negócio imobiliário. De acordo com o depoimento de Horácio, Renata e Gabriela Belchior foram sequestradas e levadas para um cativeiro em Planaltina, Brasília, onde tinham sido torturadas durante cinco dias e depois assassinadas.

Segundo os meios de comunicação brasileiros, foi ao visitar o local do cativeiro que a polícia encontrou o corpo de Marcos enterrado e esquartejado, o que enfraqueceu a hipótese de o brasileiro de 54 anos ser o manda chuva do crime. Além do cadáver, as autoridades encontraram documentos e anotações que continham dados de contas bancárias, corroborando a linha da investigação que aponta para o dinheiro como o motivo do crime.

Thiago e Marcos Foto: DR

O último grande mistério deste caso desvendou-se na madrugada de quarta-feira com a descoberta do corpo de Cláudia e da filha Ana Beatriz, numa fossa de uma casa abandonada nas proximidades do cativeiro, em Planaltina. O terceiro corpo encontrado na cisterna da casa era do filho de, Thiago Gabriel.

Disputa por terras e dinheiro

O advogado que representa a família da cabelereira Elizamar da Silva afirmou que a motivação do crime foi uma disputa de terras, numa fazenda em Planaltina. E também o dinheiro das vítimas. De acordo com João Darc's, os depoimentos dos suspeitos confirmam essa tese.

"As demais informações estão sob sigilo e o delgado deve falar logo que conclua o inquérito. Mas, a verdadeira e principal motivação do crime eram as terras", ressalvou ao portal G1.

Carlomam dos Santos Nogueira, suspeito que estava fugido, entregou-se às autoridades na quarta-feira. Um quinto suspeito, um adolescente, chegou a ser detido também, mas foi liberado pela Polícia Militar, após revelar que tinha sido pago pelos suspeitos para participar no sequestro das vítimas.

As autoridades não descartam a possibilidade de Marcos e Thiago terem tido um papel preponderante no crime, apesar de se terem tornado vítimas, algo que a polícia ainda tenta explicar enquanto todas as hipóteses estão em cima da mesa. O Ministério Público brasileiro vai apresentar em breve queixa contra os detidos.