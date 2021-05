Chade acusa República Centro Africana de raptar e executar soldados

JN/Agências Hoje às 08:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O governo do Chade acusou, esta segunda-feira, o Exército da República Centro Africana de ter morto um soldado, e raptado e executado cinco militares durante um ataque contra um posto afirmando que "este crime de guerra não vai ficar impune".

"As forças armadas centro africanas atacaram no domingo de manhã o posto avançado de Sourou, em território chadiano (...) matando um soldado do Chade e ferindo cinco, sendo que outros cinco foram raptados antes de terem sido executados em Mbang, na República Centro Africana", disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de N'Djamena.

O ministro Chérif Mahamt Zene expressou as acusações através de um comunicado.

Este tipo de acusações são frequentes entre estes dois países.

A República Centro Africana acusa com regularidade o Chade de apoiar grupos armadas rebeldes centro africanos que a atuam contra as forças regulares de Bangui.