Chanceler alemã condena assassínio de jovem por pedir uso de máscara numa bomba de gasolina

A chanceler alemã, Angela Merkel, condenou o assassínio "horrível" do funcionário de uma bomba de gasolina por um cliente que se recusou a usar uma máscara facial, disse esta quarta-feira a sua porta-voz, Ulrike Demmer.

"O Governo condena fortemente este assassínio", disse a porta-voz numa conferência de imprensa, denunciando que esta "violência deixa sem palavras" qualquer pessoa.

O crime, ocorrido no sábado na cidade de Idar-Oberstein, na zona oeste do país, foi divulgado apenas na terça-feira e causou comoção na Alemanha.

O assassínio do funcionário da bomba de gasolina, um estudante de 20 anos, terá ocorrido após este se ter recusado a atender um cliente que queria comprar uma grade de cervejas, mas não usava máscara contra a covid-19.

O suspeito do crime saiu muito enervado do local, mas voltou posteriormente e desta vez a usar uma máscara.

Entretanto, o cliente tirou a máscara quando se dirigiu ao funcionário e, depois de receber novamente a ordem para usar a máscara corretamente, tirou uma arma do bolso e atirou no estudante, que morreu instantaneamente, segundo a polícia.

O procurador Kai Fuhrmann disse, na segunda-feira, que o autor dos tiros, de 49 anos, apresentou-se na esquadra local no domingo.

O grupo intitulado "Pensadores Livres (Querdenker)", um movimento radicalmente oposto às medidas de combate da pandemia na Alemanha, celebrou pela internet o ataque mortal.

"O facto por si só já é insuportável", mas além disso foi utilizado nas redes sociais como forma de "tentar dividir a nossa sociedade, para incitar o ódio e a difamação, apelando à violência", disse a porta-voz.

Um porta-voz do Ministério do Interior da Alemanha sublinhou, na mesma conferência de imprensa, que o assassínio parece ter sido um "caso isolado" e que o movimento dos opositores às medidas de combate ao SARS-CoV-2 perdeu força com a flexibilização das restrições impostas na Alemanha.

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, declarou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que é necessário "dizer não de forma clara e decidida a qualquer forma de extremismo ligado à pandemia".

"O ódio e o assédio dessas pessoas incorrigíveis dividem a nossa comunidade e matam pessoas. Eles não têm lugar na nossa sociedade", declarou, na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas.

Os serviços de informação da Alemanha anunciaram em abril que estavam a colocar membros do 'Querdenker' sob vigilância, suspeitando que tivessem ligações com o extremismo de direita.

Este tipo de grupos reúnem integrantes da extrema-esquerda, seguidores de teorias da conspiração, grupos anti-vacina, bem como partidários da extrema-direita.