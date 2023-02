Chanceler alemão defende que futuro da Ucrânia está na União Europeia

JN/Agências Hoje às 12:50 Facebook

O chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu, esta quarta-feira, na Câmara Baixa do Parlamento de Berlim que o futuro da Ucrânia está na União Europeia.

"A Ucrânia pertence à Europa, o futuro (da Ucrânia) está na União Europeia. E esta promessa conta", afirmou Scholz no Bundestag (câmara caixa do parlamento alemão) antes da cimeira com dirigentes europeus em Bruxelas.

O chanceler alemão disse ainda que o Presidente russo, Vladimir Putin, "não vai conseguir os objetivos (que estabeleceu)" nem na Ucrânia nem no "campo de batalha, nem vai impor um tratado de paz".

No mesmo discurso, Olaf Scholz afirmou que a unidade dos "aliados ocidentais" no apoio a Kiev se mantêm intacta.

"Esta é a conclusão após um ano de guerra", disse o chanceler no mesmo discurso perante os membros do Bundestag, referindo-se diretamente à nova campanha militar da Rússia contra a Ucrânia que começou em fevereiro do ano passado.