Chão de templo desaba na Índia e causa 13 mortos

Pelo menos 13 fiéis hindus morreram e uma dúzia foi resgatada depois do chão de um templo ter desabado na Índia, esta quinta-feira.

Cerca de 25 fiéis caíram num poço ladeado por uma escada - usada em rituais religiosos - quando o piso que o cobria cedeu com o peso.

O acidente ocorreu na cidade de Indore, no estado de Madhya Pradesh (centro). "A polícia recuperou 11 corpos do poço e duas pessoas sucumbiram aos seus ferimentos no hospital", disse Narottam Mishra, ministro do Interior de Madhya Pradesh. Acrescentou ainda que tinha sido lançada uma investigação sobre o acidente e que as famílias das vítimas mortais seriam indemnizadas.

Imagens de televisão mostraram paramédicos a instalar cordas e escadas para alcançar as pessoas presas no poço.

Esta quinta-feira, templos em toda a Índia estavam lotados de fiéis para o festival Ram Navami, que celebra o aniversário da divindade hindu Rama.