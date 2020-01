Chefe do Estado-Maior de Taiwan morre em acidente de helicópetro

Hoje às 07:45 Facebook

O chefe do Estado-Maior do Exército de Taiwan, Shen Yi-ming, morreu, na quinta-feira, depois do helicóptero em que viajava ter efetuado uma aterragem de emergência numa zona montanhosa perto de Taipé.

De acordo com a agência estatal CNA, oito pessoas, incluindo Shen Yi-ming, perderam a vida no acidente, enquanto outras cinco sobreviveram.

Inicialmente, informações divulgadas pela imprensa local e também da China continental davam conta de que o dirigente máximo das Forças Armadas de Taiwan tinha sobrevivido ao acidente, mas as autoridades confirmaram a sua morte pouco depois das 14 horas (6 horas em Lisboa).

O helicóptero Black Hawk UH-60M viajava com 13 pessoas a bordo e dirigia-se para Yilan (nordeste), quando foi forçado a aterrar, cerca das 8 horas (00:00 em Lisboa), numa área montanhosa perto de Taipé, cerca de dez minutos após a descolagem.