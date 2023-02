Chefe do grupo Wagner reivindica captura de localidade a norte de Bakhmut

JN/Agências Hoje às 19:06 Facebook

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner afirmou, esta sexta-feira, que as suas tropas ocuparam a localidade ucraniana de Paraskoviivka, situada a norte de Bakhmut, onde decorre a mais longa batalha na região do Donbass desde há um ano.

"Apesar do bloqueio das munições, apesar das pesadas perdas e das batalhas sangrentas, os rapazes controlam totalmente a localidade de Paraskoviivka", declarou Evgueni Prigojine, citado pelo seu serviço de imprensa.

Há mais de seis meses que o grupo Wagner e o Exército russo tentam capturar Bakhmut, no leste da Ucrânia, uma cidade de importância estratégica limitada mas que regista grande significado simbólico pela duração e violência dos combates.

As forças russas tentam cercar Bakhumt desde há várias semanas e conseguiram cortar diversas estradas em direção à cidade, vitais para o reabastecimento das tropas ucranianas.

Paraskoviivka situa-se perto da entrada norte de Bakhmut, na estrada principal que liga esta cidade e Siversk.

A referência de Prigojine ao "bloqueio de munições" parece constituir uma crítica pública ao Ministério da Defesa russo, num momento em que se tornam cada vez mais públicos os diferendos entre o chefe do Wagner e o comando do Exército regular.

Na segunda-feira, o grupo Wagner tinha anunciado a captura de Krasna Hora, uma pequena localidade também nos arredores de Paraskoviivka.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de oito milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

Neste momento, pelo menos 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra mais de 7 mil civis mortos e mais de 11 mil feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.