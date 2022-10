China agradece proposta de Elon Musk para Taiwan

JN Hoje às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Embaixador chinês nos Estados Unidos da América agradeceu ao dono da Tesla, Elon Musk, pela sugestão "de paz" apresentada durante uma entrevista ao "Financial Times".

"Gostaria de agradecer a Elon Musk pelo seu pedido de paz no Estreito de Taiwan", escreveu Qin Gang, embaixador da China nos EUA, no Twitter, depois do ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan se ter recusado a comentar as declarações do norte-americano, refere a agência Reuters.

PUB

Recentemente, ao "Financial Times", o magnata propôs uma zona de administração especial para a ilha. "A minha recomendação seria criar uma zona administrativa especial para Taiwan que seja razoavelmente aceitável, mas que provavelmente não deixaria todos felizes", frisou, durante uma entrevista na qual foi questionado sobre a China, país onde a Tesla possui uma das maiores fábricas.

As declarações de Musk seguiram-se à proposta que apresentou para acabar com a guerra na Ucrânia e que causou polémica nas redes sociais.