China aumenta despesa militar e tem o segundo maior orçamento militar do mundo

A China vai aumentar este ano as despesas militares em 7,2%, ligeiramente acima do acréscimo realizado no ano passado, anunciou, este domingo, o primeiro-ministro Li Keqiang, na abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional (APN).

Trata-se do oitavo ano consecutivo de aumentos percentuais de um dígito, no que é agora o segundo maior orçamento militar do mundo.

O país asiático destinou um total de 1,45 biliões de yuan (215 mil milhões de euros) para a Defesa, no ano passado -- cerca de o dobro face a 2013. Os aumentos anuais consistentes ao longo de duas décadas permitiram que o Exército de Libertação Popular (ELP), que tem dois milhões de efetivos, aumentasse as suas capacidades em todas as categorias.

Além de ter o maior exército permanente do mundo, a China tem a maior marinha do mundo e recentemente lançou o seu terceiro porta-aviões. O país asiático possui uma enorme reserva de mísseis, caças, navios de guerra capazes de lançar armas nucleares, navios de superfície avançados e submarinos movidos a energia nuclear.

No relatório de trabalho do Governo, apresentado no Grande Palácio do Povo, junto à praça de Tiananmen, em Pequim, perante os cerca de três mil delegados da APN, Li Keqiang enfatizou a "liderança absoluta" do Partido sobre as "Forças Armadas do povo".

"As Forças Armadas do povo intensificaram os esforços para aumentar a sua lealdade política, fortalecerem-se através de reformas, avanços científicos e tecnológicos, treino de pessoal e uma governação com base na lei", disse.

Li mencionou o que designou de "grandes conquistas" na defesa nacional e no desenvolvimento militar que tornaram o ELP numa "força de combate mais modernizada e capaz".

O primeiro-ministro chinês citou a contribuição do Exército para a defesa da fronteira, proteção dos direitos marítimos, combate ao terrorismo, manutenção da estabilidade, operações de resgate em desastres, escolta de navios comerciais e aplicação da política de 'zero casos' de covid-19, que incluiu o bloqueio de cidades, quarentenas e outras medidas coercivas.

"Devemos consolidar e aprimorar a integração das estratégias nacionais e as capacidades estratégicas e intensificar a capacitação em ciência, tecnologia e indústrias relacionadas com a defesa nacional", apontou Li.

Isto inclui a promoção do "apoio mútuo entre setores civis e militares", disse.

A China gastou 1,7% do PIB (Produto Interno Bruto) nas suas Forças Armadas, em 2021, de acordo com o Banco Mundial. Em comparação, os Estados Unidos, que mantêm diferentes sistemas de alianças no exterior, gastaram 3,5%.

Embora não esteja a crescer mais a taxas percentuais anuais de dois dígitos, como no passado, os gastos da China com a Defesa continuam a ser relativamente altos, apesar do crescente nível de endividamento do Governo e de uma economia que cresceu no ano passado ao segundo menor ritmo nas últimas quatro décadas.

Pequim diz que a maior parte do aumento dos gastos é destinado a melhorar o bem-estar das tropas, mas o ELP expandiu muito a sua presença no exterior nos últimos anos.

A China já estabeleceu uma base militar em Djibuti, no Corno de África, e está a modernizar a Base Naval de Ream, no Camboja, que lhe pode dar pelo menos uma presença semipermanente no Golfo da Tailândia, de frente para o disputado mar do Sul da China.

O esforço de modernização gerou preocupações entre os Estados Unidos e aliados, que temem que a China invada Taiwan. Pequim reivindica o território, que funciona como uma entidade política soberana, como uma província sua, que deve ser reunificada à força, caso seja necessário.

Isto suscitou a realização de várias vendas de armas para a ilha, incluindo sistemas terrestres, mísseis de defesa aérea e caças F-16. A ilha alargou recentemente o serviço militar obrigatório de quatro meses para um ano e está a revitalizar as suas próprias indústrias de defesa, incluindo a construção de submarinos, pela primeira vez.

Sobre Taiwan, Li Keqiang disse que o governo seguiu a "política geral do Partido [Comunista] para a nova era" e prometeu "lutar resolutamente contra o separatismo e a interferência [estrangeira]".

As tensões têm aumentado com os EUA também devido à militarização de ilhas no mar do Sul da China, que Pequim reivindica praticamente na sua totalidade, e, mais recentemente, o abate de um alegado balão de espionagem chinês na costa leste dos EUA.

A enorme capacidade industrial da China e os enormes gastos da Rússia em projéteis de artilharia e outros materiais na sua guerra contra a Ucrânia levantaram preocupações de que Pequim possa fornecer assistência militar a Moscovo.

Numa resposta por escrito a perguntas da agência Lusa, o Governo chinês negou esta semana que tenciona fornecer armas à Rússia.

"A China não vai realizar qualquer venda militar a partes beligerantes ou para áreas em conflito", afirmou o ministério dos Negócios Estrangeiros do país asiático. Pequim "teve sempre uma atitude prudente e responsável" na exportação de armas e equipamento militar, acrescentou.