China cancela centenas de voos domésticos após diagnosticar dezenas de casos

JN/Agências Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A China cancelou esta quinta-feira centenas de voos, encerrou escolas e intensificou os testes em algumas áreas, após ter descoberto surtos de covid-19 ligados a um grupo de turistas.

​​​​​​O país mantém uma política de "tolerância zero" com o vírus, incluindo a limitação drástica de entradas no seu território, quarentenas obrigatórias, medidas de confinamento e testes em massa assim que surgem alguns casos.

A utilização de aplicações móveis também permite rastrear o movimento de cada indivíduo.

Estas medidas permitiram à China retomar a atividade social e económica numa fase prematura da pandemia. No espaço de mais de um ano, o país registou apenas duas mortes. No entanto, casos esporádicos são identificados regularmente.

A China registou nos últimos dias algumas dezenas de casos de covid-19, todos vinculados a um casal de idosos que participou de uma viagem organizada.

De Xangai, seguiram para a antiga capital Xi'an, no noroeste do país e, a seguir, para a província de Gansu e para a Mongólia Interior, no norte.

Em resposta, as autoridades locais fecharam locais turísticos, escolas e locais de entretenimento. Eles também impuseram bloqueios a certos bairros e ordenaram a realização de testes em massa.

PUB

Os aeroportos das regiões afetadas cancelaram centenas de voos, de acordo com o site especializado VariFlight.

Cerca de 60% das partidas programadas para os aeroportos de Xi'an e Lanzhou, que têm uma população de cerca de quatro milhões, foram canceladas.

Lanzhou, a capital de Gansu, também aconselhou os seus habitantes a não deixarem a cidade.

A Comissão de Saúde da China relatou esta quinta-feira 13 novos casos de covid-19 em todo o país.