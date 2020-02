China com mais 47 mortes e mais três na Coreia do Sul devido ao coronavírus

JN/Agências Hoje às 11:10 Facebook

A China registou mais 47 mortes causadas pelo coronavírus Covid-19, elevando o total para 2835 desde o início da epidemia, e identificou ainda 427 novos casos. Já a Coreia do Sul anunciou mais três mortes e 594 novos casos de infeção.

A Comissão Nacional de Saúde identificou os 427 novos casos na China continental (que exclui Macau e Hong Kong), o que representa um valor superior àquele registado no dia anterior e que aumenta o número para um total de 79.251 infetados.

A grande maioria das mortes registou-se na província de Hubei (45), outra na capital, Pequim, e uma em Henan. Todos os casos, com exceção de quatro, foram identificados em Hubei, incluindo 420 na capital da província, Wuhan, a metrópole onde o vírus começou.

Já na Coreia do Sul, três mulheres morreram na região sul de Daegu, aumentando o número de mortos para 16 no país, informaram as autoridades de saúde sul-coreanas em comunicado.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) observou que, na terça-feira, os novos casos contados na China foram superados pelos de outros países.

Pequim mantém medidas extremamente rígidas contra a epidemia, com 56 milhões de pessoas confinadas em Hubei, e restrições para evitar multidões em todo o país, tendo inclusive encerrado escolas. As empresas começaram a reabrir provisoriamente após semanas de desaceleração da atividade económica.