China com o número de casos mais alto desde abril

A China registou, nas últimas 24 horas, 57 novos casos da covid-19, o número diário mais elevado desde abril, reforçando os receios de uma segunda vaga da epidemia no país.

De acordo com o Ministério da Saúde chinês, dos 57 novos casos de infeção, 36 foram registadas na capital chinesa, onde as autoridades detetaram um novo surto de covid-19, que levou ao isolamento de 11 zonas residenciais na área circundante. A origem do novo foco terá sido um mercado de carne, peixe e marisco, entretanto encerrado.

Nove escolas e infantários próximos do local foram também fechados. A Câmara Municipal de Pequim adiou o regresso dos alunos às escolas primárias e suspendeu todos os eventos desportivos. As visitas à capital por grupos de outras províncias foram suspensas