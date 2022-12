China deve acompanhar alívio de restrições com vacinação em massa

Protestaram e gritaram por mais liberdade, ato raro para uma China autoritária. Mas será que os esforços valeram a pena? Em novembro, milhares de manifestações eclodiram em cidades como Xangai para lembrar as vítimas e contestar a política de "covid zero", assim como a liderança de Xi Jinping, a quem foi pedido que renunciasse ao cargo. Como resultado, a China abandonou abruptamente a maior parte das duras medidas para conter o coronavírus. Mas quais a consequências desta mudança?

A reviravolta aconteceu de forma inusitada e numa questão de dias. O partido comunista chinês liderado por Xi Jinping aliviou as regras da quarentena e as restrições nas viagens, descartou a principal aplicação tecnológica que rastreava casos covid, terminou com o bloqueio de circulação entre cidades e tornou a testagem voluntária, deixando de contabilizar os casos assintomáticos. Medidas que durante estes três últimos anos tinham sido cumpridas "religiosamente" e que se mostraram profundamente restritivas.

Jorge Tavares Silva, professor de Relações Internacionais e especialista em assuntos relacionados com a política interna e externa da China, explica que a lógica deste modelo, que se acreditava ser o caminho para o sucesso no controlo da pandemia, era de tal modo sufocante que "para se proteger a população em relação ao vírus, muitas pessoas ficaram impossibilitadas de ir ao hospital para tratar outras doenças". A consequência desta falta de flexibilidade resultou "nas manifestações recentes, que espelham o desgaste sobretudo da geração mais jovem".