China diz à Ucrânia que "está do lado da paz"

O principal responsável pela política externa chinesa assegurou este fim de semana que a China "sempre esteve do lado da paz e do diálogo", num encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

Segundo um comunicado emitido pela diplomacia chinesa, Wang Yi, o chefe da política externa do Partido Comunista Chinês e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, disse a Kuleba que o país "está disposto a trabalhar com a comunidade internacional, para evitar uma maior deterioração da situação".

Wang afirmou também que a China e a Ucrânia são "parceiros estratégicos" e agradeceu a Kiev pela "adesão ao princípio 'Uma Só China'". O reconhecimento daquele princípio, visto por Pequim como uma garantia da sua soberania sobre Taiwan, é tido como condição base para o estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e outros países.

O responsável chinês disse ter esperança de que as relações entre a China e a Ucrânia vão continuar a "desenvolver-se de forma constante".

Kuleba declarou que "nenhum país quer tanto alcançar a paz como a Ucrânia" e que o Governo "atribui grande importância ao status internacional e à influência significativa da China", segundo o comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

"Espero que a China continue a desempenhar um papel construtivo", disse o ministro ucraniano.

Durante a conferência, Wang Yi alertou que não há "soluções simples" para o conflito.

"É preciso pensar numa estrutura e a Europa tem que pensar sobre o papel autónomo e estratégico que pode desempenhar. Não importa o quão difícil seja a situação, não podemos deixar de procurar a paz", afirmou.

Segundo o alto funcionário chinês, desde que a "crise" na Ucrânia começou, há quase um ano, a China sugeriu que a Rússia e a Ucrânia "se sentassem juntas à mesma mesa", para chegar a uma "solução política" para o conflito.

Desde o início da guerra na Ucrânia, Pequim manteve uma posição ambígua na qual apelou ao respeito pela "integridade territorial de todos os países", incluindo a Ucrânia, e atenção às "preocupações legítimas de todos os países" em questões de segurança, numa referência à Rússia.

A comunidade internacional, por sua vez, pediu repetidamente ao país asiático que use seu bom relacionamento com Moscovo para mediar o conflito.