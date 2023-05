China diz que Musk quer desenvolver mais negócios no país

JN/Agências Hoje às 21:39 Facebook

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse, esta terça-feira, que o líder do construtor norte-americano de automóveis elétricos Tesla manifestou o desejo de desenvolver a sua atividade no país, numa reunião com o governo.

A China está empenhada "em criar um ambiente económico mais orientado para o mercado, baseado no Estado de direito e internacionalizado" para as empresas estrangeiras, disse Qin Gang ao empresário, de acordo com um comunicado divulgado em Pequim e citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

De acordo com a diplomacia chinesa, Elon Musk, na primeira visita à China desde a pandemia, disse a Qin que a Tesla "deseja continuar a desenvolver a sua atividade na China".

As visitas de executivos internacionais que promovam "uma melhor compreensão da China" e "uma cooperação que conduza a benefícios mútuos" são bem-vindas, acrescentou Mao Ning, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

A Tesla anunciou em abril que iria construir uma nova fábrica de baterias em Xangai, com uma capacidade inicial de 10 mil baterias Megapack por ano e deverá começar a produzir "no segundo trimestre de 2024", segundo a agência noticiosa Xinhua.

O local tornar-se-á a segunda fábrica da Tesla no centro financeiro do leste da China.