China envia primeiro astronauta civil para o espaço

A China vai enviar esta madrugada três novos astronautas para a sua estação espacial Tiangong, incluindo, pela primeira vez, um astronauta civil, procurando reforçar a sua posição face aos Estados Unidos e à Rússia.

De acordo com a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), o trio de astronautas deverá descolar a bordo de um foguetão às 9.31 horas locais (1.31 horas em Lisboa) do centro de lançamento de Jiuquan, no deserto de Gobi, no noroeste do país, segundo a agência espacial chinesa responsável pelos voos espaciais tripulados (CMSA).

A viagem insere-se na estratégia de enviar um astronauta chinês à Lua até 2030, um dos principais objetivos de um programa espacial que progride a bom ritmo há várias décadas.

O comandante da missão, o veterano Jing Haipeng, de 56 anos, realiza o seu quarto voo espacial e é acompanhado pelo engenheiro Zhu Yangzhu, e por Gui Haichao, professor e primeiro civil chinês no espaço, ambos com 36 anos.

Especialista em ciências e engenharia espaciais, Haichao será o responsável pelas experiências na estação e não vem das Forças Armadas, como sempre aconteceu até agora.

A China já investiu milhares de milhões de euros no seu programa espacial.

Em 2019, o país pousou uma nave espacial no lado mais distante da Lua, tornando-se a primeira nação do mundo a fazê-lo, e em 2020, trouxe de volta amostras lunares e finalizou o Beidou, o seu sistema de navegação por satélite.

Em 2021, a China fez aterrar um pequeno robô em Marte, e o próximo passo é garantir o lançamento de duas missões espaciais tripuladas por ano, segundo a CMSA.

A próxima será a Shenzhou-17, cujo lançamento está previsto para outubro.