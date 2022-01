China: morte de bebé alerta para confinamento duro de 13 milhões

Augusto Correia Hoje às 08:47 Facebook

Milhões de pessoas temem o isolamento forçado e a fome em cidade de 13 milhões confinada na China.

A imagem de uma grávida sentada num banco de plástico a esvair-se em sangue, à porta de um hospital, pode ser o momento de viragem no restrito confinamento dos 13 milhões de habitantes da cidade Xian, na China.

As autoridades locais suspenderam o diretor-geral do Hospital Gaoxin e demitiram os chefes do departamento médico e de ambulatório após a divulgação do vídeo de uma mulher a esvair-se em sangue. Grávida de oito meses, não foi atendida por não ter um teste covid-19 válido. O bebé morreu.