China multa empresa humorística por comparar militares chineses a cães

O Governo chinês multou, esta quarta-feira, em 13,35 milhões de yuans uma das empresas de comédia mais conhecidas do país, acusando-a de "prejudicar a sociedade" com uma uma piada que comparava militares chineses a cães.

A empresa de stand-up comedy chinesa Shanghai Xiaoguo Culture Media Co foi multada em 13,35 milhões de yuans após um espetáculo de Li Haoshi, um dos seus comediantes, que aconteceu em Pequim, no sábado. Durante o espetáculo, o comediante comparou cães de rua ao exército militar, num comentário considerado "ofensivo".

Segundo as autoridades chinesas, a empresa e o comediante "humilharam o exército nacional".

Após o incidente, as atividades da empresa Shanghai Xiaoguo foram suspensas, na capital chinesa, por tempo indeterminado, segundo avança BBC. O comediante pediu desculpas aos seguidores no Weibo, rede social semelhante ao Twitter. "Sinto-me profundamente envergonhado e arrependido. Vou assumir a responsabilidade, interromper todas as atividades, refletir profundamente e aprender novamente", pode ler-se num comentário de Li Haoshi.

O incidente dividiu opiniões, sendo que, par alguns, tudo não passou de uma piada, numa altura em que o stand-up está a tornar-se popular no país.