China não descarta uso da força para anexar Taiwan

O líder chinês, Xi Jinping, sinalizou, este sábado, a manutenção das políticas que aprofundaram o controlo do Partido Comunista sobre a economia e sociedade da China e suscitaram fricções com os Estados Unidos e outros países.

No discurso de abertura do 20.º Congresso do Partido Comunista da China (PCC), que deve reforçar o estatuto de Xi, o líder chinês exaltou as conquistas dos últimos cinco anos e disse que o partido vai lutar em prol do "rejuvenescimento" da nação.

"O nosso futuro é brilhante, mas ainda temos um longo caminho a percorrer", disse Xi Jinping, perante os mais de 2.000 delegados presentes na abertura do evento, que se realizou no Grande Palácio do Povo, junto à Praça Tiananmen, no centro de Pequim.