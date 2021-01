China nega ter impedido especialistas da OMS de entrarem no país

JN/Agências Hoje às 11:07 Facebook

A China negou, esta quarta-feira, ter impedido a entrada no país de uma equipa de especialistas que vai examinar as origens da covid-19 e garantiu que as discussões com a Organização Mundial da Saúde (OMS) prosseguem.

"A China está em contacto com a OMS para que especialistas possam visitar o país. A China está a trabalhar muito nas ambiciosas tarefas de prevenção, mas ainda enfrenta dificuldades para acelerar os preparativos, algo que a OMS sabe perfeitamente bem", afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying.

"Primeiro é preciso concluir os procedimentos necessários e tomar as medidas pertinentes", justificou.

"Ainda estamos a negociar com a OMS sobre isso", apontou. "Nunca houve qualquer problema de cooperação entre a China e a OMS. (...) As duas partes estão em contacto para marcar uma data e preparar a visita", acrescentou.

O diretor da Organização Mundial da Saúde disse esta quarta-feira "estar desiludido" com as autoridades chinesas, por não terem ainda permitido a entrada na China de uma equipa de especialistas que vai examinar as origens da covid-19.

Numa rara crítica a Pequim, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que os membros de uma equipa internacional de cientistas encarregada de rastrear a origem do novo coronavírus deixaram os respetivos países nas últimas 24 horas, como parte de um acordo com o Governo chinês.

"Hoje soubemos que as autoridades chinesas ainda não finalizaram as permissões necessárias para a chegada da equipa à China", disse Tedros, durante uma conferência de imprensa, em Genebra.

A missão é formada por dez cientistas (Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Austrália, Rússia, Vietname, Alemanha, Estados Unidos, Qatar e Japão) reconhecidos em diversas áreas de atuação. Alguns estão vinculados à OMS e outros à Organização Mundial de Saúde Animal.

Espera-se que os especialistas visitem a cidade de Wuhan, onde foram detetados os primeiros casos de covid-19 em dezembro de 2019.