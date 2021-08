China regista um dia sem novos contágios pela primeira vez num mês

JN/Agências Hoje às 10:33 Facebook

A China, que há algumas semanas vive um surto de caos de coronavírus devido à variante delta, não registou, esta segunda-feira, nenhum contágio local pela primeira vez num mês, uma notícia que permite pensar que a curva de contágios foi achatada.

O país, que controlou a propagação da doença em meados de 2020, registou desde julho vários casos, apesar das medidas sanitárias restritas em vigor.

O surto, localizado no aeroporto de Nankin, leste do país, propagou-se para metade das províncias do país e, embora tenham sido registados apenas por volta de mil pacientes, a situação provocou o confinamento de milhões de pessoas.

Desde o surgimento dos primeiros casos de covid-19 no país, no finalde 2019, este é o maior surto no país em termos geográficos. Pequim e a cidade de Wuhan, o primeiro local do mundo que impôs um confinamento rígido aos seus 11 milhões de habitantes, foram afetados por este foco.

Esta segunda-feira, a China não registou nenhum caso no seu território, o que não acontecia desde 16 de julho, mas contabilizou 21 contágios "importados", ou seja, de pessoas que regressaram do exterior e testaram positivo. A China recorre sem hesitar a confinamentos, testes em larga escala e operações de rastreamento para evitar a propagação de qualquer foco de coronavírus.

As fronteiras estão fechadas para a grande maioria dos estrangeiros e os poucos que chegam devem respeitar quarentenas restritas.