China simula ataques de precisão contra Taiwan

Ao segundo dia de manobras militares ao redor de Taiwan, o Exército de Libertação Popular (ELP) simulou ataques conjuntos de precisão contra alvos-chave na Formosa e águas circundantes. Os exercícios de "prontidão de combate", que prosseguem até esta segunda-feira, estão a ser conduzidos por tropas do Comando do Teatro Oriental do ELP, que supervisiona o Estreito de Taiwan. O Ministério da Defesa taiwanês registou este domingo 70 incursões de aviões de guerra chineses no território, 35 cruzaram a linha mediana.

"Múltiplos serviços armados realizaram ataques de precisão conjuntos simulados contra alvos-chave em Taiwan e águas próximas para manter uma postura que circunda e se aproxima da ilha", informou a emissora estatal chinesa CCTV, citada pelo jornal South China Morning Post (SCMP), de Hong Kong.