China soma um novo caso por contágio local e 34 "importados"

A China anunciou, esta terça-feira, que foram diagnosticados 35 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo um por contágio local, localizado na província de Henan, no centro do país.

Na segunda-feira, a China tinha registado o primeiro dia sem casos locais desde julho, quando centenas de infeções foram diagnosticadas no leste e no centro do país.

Os restantes casos detetados nas últimas 24 horas foram detetados em viajantes oriundos do exterior nos municípios de Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Zhejiang (leste), Yunnan (sul), Fujian (sudeste), Sichuan (centro) e Shaanxi (centro).

A Comissão de Saúde da China indicou que, até à meia-noite local, o número total de infetados ativos no país asiático se fixou em 1634, entre os quais 19 em estado grave.

Desde o início da pandemia, 94 687 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4636 doentes.