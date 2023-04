China testa "com êxito" sistema de antimísseis por "motivos de defesa"

JN/Agências Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A China anunciou, esta sexta-feira, ter realizado "com êxito" um teste ao seu sistema de defesa antimísseis, apenas um dia depois de a Coreia do Norte ter procedido ao lançamento de um míssil balístico intercontinental de combustível sólido.

O Ministério da Defesa do gigante asiático apresentou como argumento para a realização do teste "motivos exclusivamente de defesa" e garantiu que a operação decorreu "dentro das suas fronteiras terrestres", noticiou o canal de notícias internacional da China em inglês CGTN, pertencente ao grupo estatal China Global Television Network, parte do China Media Group, com sede em Pequim e controlado pelo Departamento de Propaganda do Partido Comunista da China.

O ministério chinês indicou também que o sistema de defesa antimísseis é de "médio alcance", embora sublinhando que este tipo de exercício não tem como objetivo "nenhum país em concreto".

PUB

A Coreia do Norte confirmou hoje que disparou na madrugada de quinta-feira "um novo tipo" de míssil balístico intercontinental com combustível sólido, o primeiro no país, segundo a agência sul-coreana Yonhap.

O lançamento foi feito na presença do líder norte-coreano, Kim Jong-un, que considerou que o teste representou um avanço tecnológico importante no programa de armamento do país.

Todos os mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) lançados até agora pela Coreia do Norte tinham combustível líquido.

Os mísseis com combustível sólido, que Pyongyang tentava há muito desenvolver, são mais estáveis e mais rápidos de preparar, o que torna mais difícil para o inimigo detetá-los e destruí-los.

Este "novo tipo de ICBM constitui um progresso rápido no contra-ataque nuclear", declarou Kim, citado pela Yonhap.

"O teste de fogo confirmou que todos os parâmetros do novo sistema de armas estratégicas cumprem plenamente os requisitos do desenho em termos de precisão", disse a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.

O ministro da Defesa japonês, Yasukasu Hamada, disse hoje que a Coreia do Norte tinha no passado mencionado o desenvolvimento de ICBM de combustível sólido.

"Pensa-se que o tenha tornado uma questão prioritária", disse Hamada numa conferência de imprensa, citado pelo jornal The Japan Times.

Hamada disse que Tóquio vai "proceder a uma análise abrangente e profissional, incluindo a possibilidade de se tratar de uma nova classe de ICBM".

O lançamento foi anunciado na véspera de um dos mais importantes aniversários políticos celebrados na Coreia do Norte, o "Dia do Sol", a 15 de abril.

Nessa data é celebrado o nascimento do líder fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un, o que geralmente é assinalado com testes de armas importantes ou cortejos militares.