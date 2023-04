China volta a enviar navios de guerra para perto de Taiwan

JN/Agências Hoje às 08:56 Facebook

A China voltou, esta sexta-feira, a enviar navios de guerra, um helicóptero e um caça para perto de Taiwan, após o encontro entre a líder da ilha e o presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos.

Três navios de guerra chineses cruzaram as águas em torno do território insular, informou o ministério da Defesa taiwanês, acrescentando que um caça e um helicóptero antissubmarino também passaram pela Zona de Identificação de Defesa Aérea (Adiz) de Taiwan.

Taiwan já tinha detetado a passagem de três navios de guerra e um helicóptero antissubmarino chinês na quinta-feira.

Horas antes do encontro na Califórnia entre a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e Kevin McCarthy, a terceira figura de Estado nos EUA, o porta-aviões chinês Shandong atravessou as águas a sudeste de Taiwan a caminho do Pacífico Ocidental.

O Shandong é o segundo porta-aviões da China, o primeiro fabricado internamente, e entrou o ano passado em serviço.

Pequim avisou antes que iria dar uma resposta "firme" e "enérgica" para "defender a sua soberania nacional e integridade territorial", caso Tsai reunisse com McCarty. A China considera qualquer contacto entre líderes taiwaneses e autoridades estrangeiras como uma violação do princípio "Uma só China", já que o reconhecimento de Pequim como o único governo legítimo de toda a China exclui automaticamente contactos oficiais com Taipé.

No final da Segunda Guerra Mundial, Taiwan integrou a República da China, sob o governo nacionalista de Chiang Kai-shek. Após a derrota contra o Partido Comunista, na guerra civil chinesa, em 1949, o Governo nacionalista refugiou-se na ilha, que mantém, até hoje, o nome oficial de República da China, em contraposição com a República Popular da China, no continente chinês.

Pequim considera a ilha parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso Taipé declare formalmente a independência.

Nos últimos anos, as incursões de jatos da Força Aérea chinesa no espaço aéreo de Taiwan intensificaram-se e, após a ex-presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, se deslocar a Taiwan, em agosto passado - a visita de mais alto nível realizada pelos Estados Unidos à ilha em 25 anos - Pequim lançou exercícios militares numa escala sem precedentes, que incluíram o lançamento de mísseis e o uso de fogo real.

O primeiro-ministro de Taiwan, Chen Chien-jen, disse hoje que os órgãos de defesa e de segurança nacional de Taiwan estão a monitorar de perto os desenvolvimentos e pediu ao "público que se mantenha tranquilo".

Taiwan quer "evitar a interferência chinesa" nas suas águas territoriais, disse Tsai na quinta-feira, antes de deixar os Estados Unidos.

Pequim deve escolher o caminho da "diplomacia" e não o da "pressão" sobre Taiwan, instou Vedant Patel, porta-voz do departamento de Estado norte-americano.

"Continuamos a exortar Pequim a cessar a sua pressão militar, diplomática e económica sobre Taiwan e, em vez disso, optar por exercer uma diplomacia construtiva", disse.