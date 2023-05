Chip cirúrgico chinês pode ajudar a acabar com o vício do álcool

Beatriz Mota Hoje às 19:13 Facebook

Foi criado um chip cirúrgico que contém naltrexona, uma substância frequentemente utilizada para combater o vício e as recaídas do alcoolismo, na China. Procedimento dura apenas cinco minutos e pode inibir o desejo do álcool durante pelo menos cinco meses.

Liu, alcoólico há 15 anos, foi o primeiro paciente a sujeitar-se ao procedimento de cinco minutos, no dia 12 de abril. O efeito do chip prolonga-se durante pelo menos cinco meses e irá inibir o desejo pelo álcool. A cirurgia consiste na implantação de um chip cirúrgico que liberta naltrexona. Uma vez instalada, a substância é absorvida pelo corpo e "tem como alvo os recetores do cérebro", explica o jornal "South China Morning Post".

A naltrexona vem assim substituir substância utilizada até então para ajudar a combater o vício: o dissulfiram. Apesar de ser o método preferencial nos tratamentos de adição até aos finais do século XX, o dissulfiram tinha alguns efeitos secundários, como náuseas, vómitos e tonturas. De acordo com um relatório publicado pela revista médica "The Lancet", em 2018, a China foi o país com o maior registo de mortes relacionadas com o consumo de álcool. Em 2017, 650 mil homens e 59 mil mulheres morreram por causa do vício.

No país, o vício do álcool é uma das grandes preocupações dos governantes devido aos problemas sociais que provoca, desde acidentes na estrada, violência doméstica e os problemas de saúde associados aos viciados.

Zhou Xuhui, diretor do Hospital de Hunan, onde foi realizada a cirurgia, garante que "o chip ajuda a combater a necessidade psicológica de álcool". O avanço médico deixou algumas pessoas preocupadas com a necessidade de regulamentar este tipo de terapias, uma vez que são capazes de alterar o comportamento das pessoas, conta o "South China Morning Post".