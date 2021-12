Choque entre cargueiros no Báltico terá sido causado por consumo de álcool

JN Hoje às 14:26 Facebook

Duas pessoas estão desaparecidas no mar Báltico, na costa sul da Suécia, após uma colisão entre dois navios de mercadorias, comunicou, nesta segunda-feira, o porta-voz da autoridade marítima sueca.

Navio Scot Carrier

As causas do acidente que envolveu um navio inglês e outro dinamarquês ainda não são conhecidas, mas há fortes suspeitas de que o capitão do navio inglês estivesse sob efeito de álcool. Foi instaurado um processo-crime que investiga negligência marítima. Sabe-se que já foram realizadas várias detenções, segundo a BBC.

Até ao momento, as embarcações e helicópteros destacados na operação de resgate não conseguiram localizar as vítimas, que seguiam a bordo do navio Karin Hoej, registado na Dinamarca e que acabou por virar. A água do Báltico encontra-se a uma temperatura de quatro graus celsius e o ar de cinco graus.

Sobre o navio inglês Scot Carrier, ainda não foi possível identificar quantas pessoas seguiam a bordo ou a carga que transportava.