Christiane Taubira vence "primária popular" de esquerda às presidenciais de França

Christiane Taubira, ex-ministra da Justiça francesa entre 2012 e 2016 sob a presidência de François Hollande, venceu no passado domingo as "primárias populares" de esquerda para as eleições presidenciais.

A iniciativa durou quatro dias e decorreu na Internet, tendo-se inscrito mais de 467 mil eleitores. No entanto, só 392 mil eleitores exerceram o direito de voto.

A "primária popular", criada por ativistas políticos como ambientalistas, feministas e grupos antirracistas, quis fomentar a escolha de um candidato de esquerda capaz de derrotar o atual presidente Emmanuel Macron.

Na votação online, os eleitores classificavam os candidatos numa escala de "inadequado" a "muito bom"

Apesar dos esforços para unir a esquerda, a iniciativa não reuniu consenso junto dos outros candidatos, como Jean-Luc Mélenchon, líder do movimento França Insubmissa, Yannick Jadot, do partido "Os Verdes", e Anne Hidalgo, autarca socialista de Paris.

Taubira oficializou a candidatura a presidente de França a 15 de janeiro deste ano. Em declarações à rádio "France Info", a ex-ministra da Justiça criticou a opinião dos outros candidatos quanto à iniciativa e diz ser necessário "unir" a esquerda.

"Eu sou uma candidata a mais para aqueles que consideram que um processo democrático não vale rigorosamente nada. Meio milhão de pessoas que se inscreveram e votaram não valem rigorosamente nada porque há eleitores de todas as sensibilidades políticas", afirmou esta segunda-feira.

A candidata de 69 anos foi apontada como uma das favoritas entre os eleitores de esquerda, ainda antes de votação terminar, uma vez que concordou em participar na "primária popular". Ao contrário dos adversários que não legitimaram a "eleição", tendo três candidatos pedido para retirar os nomes.

Christiane Taubira diz querer lutar contra as "injustiças sociais" e acabar com os crimes de feminicídio (assassínio de mulheres) e a precariedade dos jovens estudantes.

As presidenciais francesas acontecem em abril de 2022. Emmanuel Macron ainda não confirmou a recandidatura.