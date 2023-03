Chumbo de moções de censura faz regressar confrontos às ruas de França

Alfredo Maia Hoje às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A maioria parlamentar que apoia, na Assembleia Nacional (câmara baixa), o presidente francês, Emmanuel Macron, manteve, nesta segunda-feira, o suporte ao Governo, ao derrotar as duas moções de censura, e legitimou o recurso à norma constitucional que permitiu aprovar a polémica lei da reforma da segurança social sem ser votada.

Em Paris e em outras cidades, as reações não se fizeram esperar, com novas concentrações e confrontos entre a Polícia e manifestantes.

Eram quase 19 horas em Paris (18 em Portugal ) quando o plenário concluiu a votação da moção do centrista Liberdades, Independentes, Ultramar e Territórios (LIOT, no acrónimo em Francês) e de quatro bancadas de Esquerda, com 278 votos a favor dos 287 que eram necessários. Pouco tempo depois, o texto proposto pela União Nacional (RN, ex-Frente Nacional), de extrema-direita, recolhia apenas 94 apoios.