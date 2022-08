Chuvas de monção matam 40 pessoas no norte da Índia

JN/Agências Hoje às 13:15 Facebook

As chuvas de monção no norte da Índia provocaram 40 mortos e mais de uma dezena de desaparecidos nos últimos três dias, anunciaram, este domingo, as autoridades indianas.

As áreas mais afetadas são os estados de Himachal Pradesh e Uttarakhand, onde têm ocorrido inundações repentinas, cheias e deslizamentos de terras.

As chuvas intensas inundaram centenas de aldeias e estradas, e destruíram pontes em algumas partes daqueles dois estados atravessados pelos Himalaias.

Segundo um balanço oficial citado pela agência norte-americana AP, 36 pessoas morreram no estado de Himachal Pradesh.

Centenas de residentes refugiaram-se em campos de acolhimento depois de as suas casas terem ficado inundadas.

No estado vizinho de Uttarakhand, a chuva intensa fez transbordar rios e as águas arrastaram algumas casas, havendo o registo de quatro mortos e 13 desaparecidos.

O Departamento de Meteorologia indiano previu que chuvas fortes a muito fortes continuarão a cair na região durante os próximos dois dias.

Equipas de socorro estavam a retirar pessoas que ficaram isoladas pelas cheias em ambos os estados, segundo as autoridades.

Desastres causados por deslizamentos de terras e inundações são comuns no norte dos Himalaias durante a época das monções, de junho a setembro.

Os cientistas dizem que estes fenómenos estão a tornar-se mais frequentes, uma vez que o aquecimento global afeta os glaciares.

No ano passado, as cheias repentinas mataram quase 200 pessoas na região.