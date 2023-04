Cianeto, roubo e 12 amigos mortos: mulher tailandesa foi detida

JN Hoje às 10:29 Facebook

A polícia tailandesa anunciou a detenção de uma mulher suspeita de ter matado 12 amigos envenenando-os com cianeto.

Sararat Rangsiwuthaporn foi detida em Banguecoque, na passada terça-feira, na sequência de inquéritos recentes sobre a morte de uma amiga.

A família da vítima levantou suspeitas depois de ela ter morrido numa viagem com Sararat no início do mês.

Após investigações, a polícia considera Sararat suspeita de ter matado outras 11 pessoas - incluindo um ex-namorado. Os investigadores alegam que ela matou por razões financeiras.

Presente a tribunal na quarta-feira, Sararat negou todas as acusações. As autoridades tailandesas negaram-lhe fiança.

Envenenamento e roubo

Há duas semanas, Sararat viajou com a amiga Siriporn Khanwong para a província de Ratchaburi, a oeste de Banguecoque, onde participaram num ritual budista de proteção num rio, segundo a polícia. A amiga desmaiou e morreu na margem do rio.

A polícia revela que foram encontrados vestígios de cianeto no seu corpo durante a autópsia. O telemóvel, o dinheiro e as malas também não estavam no local quando foi encontrada.

De acordo com as autoridades tailandesas, as outras alegadas vítimas morreram de forma semelhante, mas não divulgaram mais informações. As mortes começaram em 2020.

As autoridades não identificaram todas as vítimas, mas mencionaram o antigo companheiro de Sararat, bem como duas mulheres polícias.

A polícia tailandesa interrogou o parceiro de Sararat - um agente da polícia de alta patente na província de Ratchaburi, a região onde a sua amiga morreu. O casal separou-se recentemente, informaram os meios de comunicação tailandeses.

Sararat conhecia todas as vítimas e poderá ter sido motivada por razões financeiras.

Uma amiga, que a polícia acredita que também era um alvo, tinha-lhe emprestado 250 mil baht (6,6 mil euros). A mulher vomitou e desmaiou depois de ter almoçado com Sararat, mas sobreviveu.

A investigação permitiu apurar que os familiares das vítimas deram conta do desaparecimento de joias e dinheiro. Mas na altura das mortes não suspeitaram de crime.

O cianeto pode ser detetado nos cadáveres vários meses após a morte, se tiver sido utilizada uma quantidade letal. Mas alguns corpos foram cremados.

O veneno deixa as células do corpo sem oxigénio, o que pode provocar ataques cardíacos. Os primeiros sintomas incluem tonturas, falta de ar e vómitos.

O seu uso na Tailândia está fortemente regulamentado e quem tiver acesso não autorizado pode ser condenado a dois anos de prisão.