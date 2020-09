Ciclone raro formado no Mediterrâneo causa dois mortos na Grécia

JN Hoje às 16:02 Facebook

O ciclone Ianos formou-se no Mediterrâneo, num fenómeno raro denominado "medicane", e atingiu a Grécia sob a forma de tempestade causando graves inundações. Há dois mortos e uma pessoa está desaparecida.

"Medicane" é o nome dado a eventos meteorológicos com características semelhantes a furacões que podem originar-se em águas frias. Foi o que aconteceu na zona do Mediterrâneo dando origem ao ciclone Ianos, que atingiu na sexta-feira o sul da Grécia na forma de tempestade com chuva torrencial e ventos fortes.

Centenas de pessoas ficaram presas em edifícios inundados, as ligações ferroviárias foram interrompidas e a forte ondulação nas ilhas de Kefalonia e Zaquintos obrigou a cancelar as ligações aéreas e de "ferry", com os turistas a serem aconselhados a não saírem para a rua.

O vento forte atingiu 120 quilómetros por hora na cidade de Cardítsa, a norte de Atenas, provocando a queda de árvores e postes de eletricidade. Uma ponte ruiu. "Estamos a lidar com uma catástrofe total", disse Nikolaos Gousios, habitante da cidade de Farsala, citado pela BBC.

Um homem foi encontrado morto na sua quinta na área de Cardítsa e o cadáver de uma mulher foi recuperado numa casa inundada, segundo noticiaram os meios de comunicação locais.

Outra mulher foi arrastada pelas águas quando seguia de carro e ainda não foi localizada, indicaram os bombeiros.

Decorrem ainda buscas para localizar uma embarcação que se suspeita que poderia ter 55 migrantes a bordo.