Cidadão chinês que denunciou situação em Wuhan foi libertado

Fang Bin, que fez vídeos sobre a situação em Wuhan no início da pandemia, foi libertado no domingo, após três anos de prisão, de acordo com fontes ouvidas pela BBC.

Identificado como "cidadão-jornalista" pela estação britânica, Fang fazia gravações na cidade considerada epicentro da pandemia e divulgava-as na Internet. Foi detido em fevereiro de 2020 e, posteriormente, condenado a três anos de prisão por um tribunal de Wuhan. O chinês foi libertado no domingo com boa saúde e regressou a casa, também segundo a BBC.

Fang foi detido inicialmente após publicar um vídeo em que contava oito sacos de corpos do lado de fora de um hospital para o tratamento da Covid-19 num período de cinco minutos. Após ser libertado, divulgou um vídeo com a mensagem "Todo o povo revolta-se - dê o poder do Governo de volta ao povo". Este foi o último conteúdo que colocou na Internet.