Cidade alemã declara "emergência nazi"

A cidade de Dresden, no leste da Alemanha, declarou o estado de "emergência nazi", em resposta ao movimento de extrema-direita Pegida, que se opõe à imigração de muçulmanos no país.

Capital da Saxónia, a cidade é há muito tempo vista como um bastião da extrema-direita e o berço do movimento Pegida. O vereador local do partido de esquerda Die Partei, Max Aschenbach, apresentou a moção, afirmando estar em causa a sociedade democrática, que é "ameaçada".

A emergência nazi é um conceito como "emergência climática", mas com fundamento político, apontando que "atitudes e ações extremistas de direita estão a acontecer com frequência crescente".

Aschenbach disse à BBC que é necessário agir porque os partidos não se estão a "posicionar claramente" contra a extrema-direita e apela à cidade para ajudar as vítimas de violência dos radicais, de forma a proteger as minorias e fortalecer a democracia.

Submetida a votação pelo conselho da cidade de Dresden na noite de quarta-feira, a moção teve 39 votos a favor e 29 contra. Os democratas-cristãos da Alemanha (CDU) não alinharam com a esquerda. "'Estado de emergência' significa o colapso ou uma séria ameaça à ordem pública. Isto não é declarado de forma leviana", disse à BBC Jan Donhauser, presidente do partido.

No início dos anos 90, grupos neonazis começaram a organizar comícios em Dresden e o estado da Saxónia tornou-se um reduto do Partido Democrático Nacional de extrema-direita da Alemanha (NPD) e, mais tarde, do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD). Nas eleições regionais de setembro, o apoio ao AfD aumentou 17,8% em relação a 2014, com 27,5% dos votos.