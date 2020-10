Cidade chinesa deteta novos casos e testa nove milhões de pessoas

JN/Agências Hoje às 08:56 Facebook

As autoridades de Qingdao, no leste da China, anunciaram, esta segunda-feira, que vão testar os mais de nove milhões de habitantes da cidade, depois de terem detetado 12 novos casos de covid-19 nas últimas horas.

As autoridades de saúde de Qingdao informaram, em comunicado, que foram inicialmente detetados três casos assintomáticos, testados 377 contactos próximos, tendo aí sido diagnosticados mais nove casos. Entre os nove infetados, oito são pacientes ou funcionários no Hospital Municipal para Doenças Pulmonares de Qingdao, enquanto o outro é familiar de um dos infetados. Entre os casos previamente diagnosticados como assintomáticos, dois passaram a ter sintomas relacionados com a doença.

As autoridades designaram o referido hospital de Qingdao para tratar viajantes oriundos do exterior que apresentam resultados positivos para a covid-19 nos testes realizados à chegada ao país.

A campanha terá duração de cinco dias e deve abranger toda a população da cidade, ou mais de nove milhões de habitantes.

As autoridades sanitárias municipais detalharam que até à manhã de hoje na China os cerca de 115.000 funcionários e pacientes dos hospitais de Qingdao que foram testados registaram resultados negativos.

Os novos casos põem fim a quase dois meses consecutivos sem infeções locais no país asiático.

Fontes citadas pela imprensa local indicaram que ainda não foi determinado como os 3 pacientes assintomáticos foram infetados.