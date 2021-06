Cidades europeias menos habitáveis por causa da pandemia, diz relatório

Patrícia Martins Hoje às 20:51 Facebook

As cidades europeias são consideradas menos habitáveis devido à pandemia, segundo o ranking anual da Unidade de Inteligência Económica (EIU), que avaliou como a covid-19 afetou a habitabilidade em várias cidades do Mundo.

O relatório, intitulado de "Índice de habitabilidade global de 2021", classificou 140 cidades de todo o Mundo, avaliando fatores como a estabilidade, infraestruturas, educação e acesso à saúde, considerando a pandemia como um importante fator de decisão, o que significou a descida de algumas cidades europeias e a subida de cidades da Austrália, do Japão ou da Nova Zelândia.

A qualidade de vida das cidades europeias diminuiu devido ao "início lento no lançamento das vacinas e a imposição severa de restrições nalguns países, o que prejudicaram o seu desempenho na tabela deste ano", revela a organização.

Zurique e Genebra foram as únicas cidades europeias que conseguiram alcançar o top 10 deste ranking, tendo Auckland na Nova Zelândia ocupado o primeiro lugar. Segundo a organização, "Auckland subiu ao topo do ranking devido à sua abordagem bem-sucedida na contenção da pandemia da covid-19, que permitiu que a sua vida social permanecesse aberta e a cidade ganhasse pontos fortes".

A organização acrescenta que "oito das dez maiores descidas no ranking são cidades europeias", destacando a descida mais dramática, a cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, que caiu 34 posições ficando em 47.º lugar. Esta descida é justificada pelo "stress nos recursos hospitalares", que de acordo com o estudo aumentou na maioria das cidades da Alemanha e da França, resultando numa "pontuação da saúde deteriorada".

Algumas cidades espanholas, como Madrid e Barcelona, tiveram uma subida nas suas posições, devido à pontuação que obtiveram na área da saúde e da habitabilidade em geral, por causa da resposta melhorada na segunda vaga de covid-19 no país.

Os dados para este relatório foram recolhidos entre 22 de fevereiro e 21 de março de 2021, quando a Europa apresentava um novo aumento no número de infeções, ao que a organização aponta que "o ritmo de recuperação da qualidade de vida da maioria das regiões será determinado pela eficácia com que os riscos da pandemia na saúde podem ser controlados, por meio de uma combinação de vacinação, testes e medidas de quarentena", acrescentando que "o que os habitantes valorizam nas suas cidades também podem ter mudado, com os espaços verdes a tornarem-se mais populares e os transportes públicos menos do que antes da pandemia".

O relatório revela ainda que o topo da lista foi sofrendo alterações, porém a parte inferior, que dá conta das cidades menos habitáveis do mundo, registou menos alterações, continuando Damasco, na Síria, como a cidade onde viver é mais difícil, apontando como razão a guerra civil no país.

Muitas das cidades que apresentam uma má classificação foram afetadas por conflitos, tendo pressionado os sistemas de saúde e as infraestruturas.

Top 10 das Cidades Mais Habitáveis do Mundo em 2021

1. Auckland, Nova Zelândia

2. Osaka, Japão

3. Adelaide, Austrália

4. Wellington, Nova Zelândia

5. Tóquio, Japão

6. Perth, Austrália

7. Zurique, Suíça

8. Genebra, Suíça

9. Melbourne, Austrália

10. Brisbane, Austrália

Top 10 das Cidades Menos Habitáveis do Mundo em 2021

1. Damasco, Síria

2. Lagos, Nigéria

3. Port Moresby, Papua-Nova Guiné

4. Daca, Bangladesh

5. Argel, Argélia

6. Trípoli, Líbia

7. Carachi, Paquistão

8. Harare, Zimbabwe

9. Douala, Camarões

10. Caracas, Venezuela