Ciência explica força destruidora de raro tipo de tornado que atingiu os EUA

Um tornado causou pelo menos 26 mortos nos EUA. O presidente norte-americano, Joe Biden, aprovou a declaração oficial de catástrofe, o que atesta força deste fenómeno meteorológico específico, um raro mas destrutivo "tornado cunha".

Um tornado especialmente forte causou pelo menos 26 mortos nos EUA, 25 no estado do Mississípi e um no vizinho Alabama. A força deste fenómeno meteorológico surpreendeu os norte-americanos, mas os cientistas estão conscientes do potencial destruidor dos chamados "tornados cunha" - um termo não oficial utilizado para descrever tornados que são mais largos do que aparentam.

Em forma de cunha, este tipo de tornado tem, pelo menos, uma largura equivalente à altura. É conhecido por ser muito destrutivo, porque a sua largura causa danos numa área maior. Segundo a Administração Nacional e Atmosférica norte-americana (NOAA, na sigla original), são normalmente tornados 4 ou 5 na escala na escala de Melhorada de Fujita (EF), que vai de 1 a 5.

PUB

De acordo com Dan Kottlowski, meteorologista do site especializado AccuWeather, este tipo de tornado é mais largo porque tem mais do que um vórtice, aquele redemoinho de vento que caracteriza este tipo de fenómenos. Segundo aquele especialista, pode entender-se como uma grande nuvem que produz um tornado mas que tem tornados mais pequenos em redor do centro.

Segundo o Serviço Nacional Meteorológico dos EUA (NWS, na sigla original) o tornado que devastou Rolling Fork começou a atingir o Mississípi ocidental na sexta-feira à noite depois de se formar sobre o rio Mississípi. Tinha uma largura estimada de três quartos de milha (1,2 quilómetros) e durou cerca de uma hora e 10 minutos, tendo percorrido 59 milhas (94 quilómetros).

Isto é, a localidade de Rolling Fork foi atingida por uma massa de 1200 metros de largura, que se deslocou a mais de 80 quilómetros por hora, destruindo bens e vidas à passagem. "As condições eram perfeitas para que a tempestade durasse muito tempo, e isso normalmente não é comum", disse Lance Perrilloux, meteorologista do NWS em Jackson, Mississípi, em declarações à BBC.

A localidade de Rolling Fork foi a mais afetada pelo tornado Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

A localidade de Rolling Fork foi a mais afetada pelo tornado, que bateu ainda uma parte do Alabama. Casas e prédios foram reduzidos a escombros e carros voaram pelos ares. Samuel Emmerson, da Universidade de Oklahoma, disse que o tornado atirou destroços a uma altura de nove mil pés (quase 2,7 quilómetros).

Os resultados preliminares classificam o tornado com o nível quatro na escala de Melhorada de Fujita, com rajadas de vento de 267 a 321 quilómetros por hora, durante três segundos, disse Perrilloux. Depois de arrasar Rolling Fork, o tornado levantou antes de descer cerca de 122 quilómetros adiante, a nordeste da cidade de Black Hawk, ainda no Mississípi, onde foi desclassificado para três na escala EF.

Tornado de nível quatro numa escala de cinco

O tornado desenvolveu-se a partir de uma tempestade de supercélulas - uma tempestade rotativa onde a corrente ascendente e a corrente descendente estão separadas. Isto acontece quando há ar quente e instável perto do solo e uma mudança de velocidade e direção do vento a altitudes mais elevadas.

As tempestades de supercélulas são também conhecidas por durarem mais tempo que o normal. São das menos comuns mas das mais destrutivas, de acordo com o NWS.

A hora a que o tornado chegou a Rolling Fork também contribuiu para a mortalidade deste fenómeno meteorológico, porque tocou a localidade cerca das 20 horas locais (2 horas da madrugada de sábado em Portugal continental).

Estudos demonstram que os tornados noturnos podem ser duas vezes mais mortais, em parte porque são difíceis de prever. Além disso, o NWS emitiu o aviso de tornado apenas cerca de 20 minutos antes de tocar a terra.

Declaração de catástrofe com mais super "tempestades no horizonte"

O presidente dos Estados Unidos aprovou, este domingo, a declaração oficial de catástrofe no estado do Mississípi. Esta diretiva irá facilitar a chegada de fundos federais aos quatro condados mais atingidos: Carroll, Humphreys, Monroe e Sharkey, de acordo com a Casa Branca.

Enquanto os serviços estatais de salvamento procuram pessoas que possam estar presas nos escombros, a região Centro-Oeste dos EUA está a preparar-se para mais "super tempestades", este domingo. As autoridades emitiram um aviso de nível 3 (numa escala de 5) para granizo, ventos fortes e tornados para várias partes do leste do Luisiana, centro-sul do Mississípi e centro-sul do Alabama.