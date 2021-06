Cientista apanhado a espiar para a Rússia na Alemanha

Patrícia Martins Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cientista russo foi preso na Alemanha por suspeita de espionagem por alegadamente transmitir informações confidenciais de uma universidade alemã aos Serviços de Informações russos em troca de dinheiro.

Segundo um comunicado do Ministério Público alemão, o suspeito, identificado como Ilnur N., foi preso na sexta-feira sob suspeita de "trabalhar para um serviço secreto russo desde o início de outubro de 2020 até junho de 2021".

O Ministério Público da Alemanha acredita que o suspeito ter-se-á encontrado pelo menos três vezes com um membro do Serviço de Informações russo, tendo divulgado dados do domínio da universidade.

O local de trabalho e a casa do suspeito foram alvo de buscas por parte das autoridades alemãs, tendo o cidadão russo ficado em prisão preventiva, depois de ter sido presente a um juiz de instrução no sábado.

Ilnur N. trabalhava como assistente de investigação para um professor do departamento de Ciências Naturais e Tecnologia de uma universidade alemã, que não foi identificada.

A relação entre a Alemanha e a Rússia têm sido tensa nos últimos anos, devido a alegações de envolvimento russo na invasão ao Parlamento alemão em 2015, a um incidente em 2019, onde um cidadão russo foi acusado de matar uma pessoa no centro de Berlim e ao envenenamento do ano passado de Alexei Navalny, líder da oposição da Rússia, que foi levado para Berlim para realizar tratamentos.