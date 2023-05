Cientista da OMS que liderou investigação à covid-19 demitido por má conduta sexual

Daniela Tender Hoje às 17:37 Facebook

Um dos principais cientistas da Organização Mundial de Saúde, Peter Ben Embarek, que liderou a investigação sobre a origem da covid-19, foi demitido por má conduta sexual em 2022. A notícia da demissão ocorre no momento em que a OMS reúne um grupo de especialistas, durante esta semana, para decidir se a doença continua a ser uma emergência de saúde internacional.

Peter Ben Embarek, cientista dinamarquês que liderou uma investigação sobre a origem da covid-19, foi demitido no ano passado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) "após descobertas de má conduta sexual".

"As descobertas dizem respeito a alegações nos anos 2015 e 2017, mas só foram recebidas em 2018 pela primeira vez", disse Marcia Poole, porta-voz da OMS, acrescentando ainda que havia outras alegações contra Ben Embarked, mas que não poderiam ser "totalmente investigadas" devido à recusa de uma vítima em envolver-se no processo de investigação.

O cientista admitiu, em declarações à agência Reuters, má conduta sexual, mas apenas numa situação que aconteceu em 2017 e que foi "resolvida amigavelmente". No entanto, Ben Embarek recusa ter estado envolvido noutros episódios, dos quais ainda não se conhecem pormenores. "Nenhuma outra acusação foi trazida ao meu conhecimento", acrescentou.

O nome do cientista dinamarquês consta numa lista interna de suspeitos por má conduta sexual que a Organização das Nações Unidas usa para garantir que os visados não voltam a ser contratados por outra instituição ligada à ONU. A OMS assegura que tem trabalhado para erradicar o abuso sexual, a exploração e o assédio dentro do organismo e que pretende dar por concluídas as investigações sobre Ben Embarek nos próximos seis meses.

O especialista em segurança alimentar e zoonoses (doenças transmitidas de animais para seres humanos) viajou para a China no início de 2021, para a cidade de Wuhan, onde surgiram os primeiros casos de covid-19, e trabalhou em colaboração com cientistas chineses para tentar identificar a origem do vírus.