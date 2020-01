Cientistas descobrem o material mais antigo à face da terra

Hoje às 21:31 Facebook

Uma equipa de cientistas descobriu o que acredita ser o material mais antigo à face da terra. Poeira encontrada numa rocha espacial, que caiu na Terra nos anos 60 do século XX, tem cerca de 7,5 mil milhões de anos.

Esta poeira cósmica é mais antiga que as estrelas do nosso sistema solar e, claro, que o sol, que tem cerca de 4,6 mil milhões de anos, e a Terra, cuja "idade" estimada é de 4,5 mil milhões de anos. A descoberta foi publicada na revista "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Os investigadores explicam que quando uma estrela morre formam-se partículas que se espalham pelo Espaço. "Estes grãos pré-solares" são depois incorporados em novas estrelas, planetas, luas e meteoritos. "São selos sólidos de estrelas", observou Philipp Heck, professor associado da Universidade de Chicago, nos EUA.

A equipa de cientistas analisou 40 grãos de poeira pré-solar encontrados num pedaço do meteorito de Murchison, encontrado na Austrália em 1969.

Para calcular a idade destes grãos, os cientistas mediram o tempo de exposição aos raios cósmicos no espaço, partículas de energia elevada que viajam pelas galáxias e penetram em matéria sólida. Alguns interagem com a matéria e formam novos elementos, o que é determinante para os cientistas.

Como quanto mais tempo a matéria está exposta aos raios cósmicos mais novos elementos se formam. Para calcular a idade dos grãos, os cientistas mediram a quantidade de novos elementos encontrados e determinaram quanto tempo estiveram expostos aos raios cósmicos, chegando assim à idade da poeira analisada.

Até agora, o material mais antigo conhecido à face da terra, também encontrado em poeira cósmica, tinha cerca de 5,5 mil milhões de anos. Segundo os cientistas, com base na análise à base de raios cósmicos, a maior parte dos grãos de poeira encontrados no planeta azul tem entre 4,6 e 4,9 milhões de euros. Apareceram antes da formação da terra e, no limite, por baixo, do primeiro nascer do sol, há 4,6 mil milhões de anos.