Cientistas encontram substância que pode aliviar resistência aos antibióticos

Um grupo de cientistas chineses da Universidade Sun Yat-Sem revelou que a glutamina pode ajudar o corpo humano a eliminar as bactérias resistentes às drogas.

Segundo os resultados da investigação publicados na revista Science Translational Medicine, este aminoácido cristalino é capaz de aumentar a eficácia de vários antibióticos contra as bactérias gram-negativas nocivas, conferindo dessa forma uma proteção reforçada contra os chamados "super-organismos" letais, adiantou hoje a agência noticiosa Xinhua.

Num ensaio clínico com roedores, os investigadores demonstraram que a glutamina enfraqueceu as bactérias ao tornar a sua membrana mais permeável, facilitando o trabalho dos antibióticos sobre as células nocivas, com especial relevância em quatro dos antibióticos mais comuns. Paralelamente, indicaram que a glutamina pode estimular a produção de nucleótidos no organismo, o que, por sua vez reduz, a resistência aos antibióticos.

De acordo com os cientistas, as bactérias gram-negativas estão entre as que causam os principais problemas de resistência.

A Organização Mundial de Saúde já incluiu a resistência antimicrobiana - ou seja, a capacidade das bactérias, vírus, parasitas e fungos de manter o seu crescimento ou viabilidade na presença de um antibiótico - entre as 10 principais ameaças globais à saúde pública.