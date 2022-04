Cientistas identificam bactérias na urina ligadas ao cancro da próstata

Joana Soutosa Hoje às 12:37 Facebook

A descoberta de bactérias na urina relacionadas com cancro na próstata pode ser um novo caminho para o diagnóstico e prevenção do tipo de cancro mais frequente no homem, em Portugal.

Este avanço na ciência foi feito pela Universidade de East Anglia, em Norwich, Reino Unido. Embora seja muito cedo para compreender se as bactérias são causadoras da doença ou apenas indicadores da mesma, é um avanço significativo para a identificação e prevenção do cancro da próstata.

É já conhecido que as infeções por bactérias podem desenvolver outros tipos de cancro, por exemplo no estômago. Isto significa que os antibióticos podem ser uma ajuda importante no combate contra as bactérias, prevenindo a sua evolução. Estão a ser feitos estudos pela universidade de forma a perceber se, neste caso, os antibióticos poderão então impedir a formação de tumores agressivos.

Para esta investigação, foram estudados mais de 600 pacientes, com e sem cancro da próstata, com o objetivo de compreender a importância do teste bacterial à urina. Foram encontradas cinco tipos de bactérias comuns em homens com formas agressivas de tumores.

Rachel Hurst, uma das investigadoras responsáveis, afirma que a equipa espera "que as descobertas e trabalhos futuros possam levar a novas opções de tratamento, que possam retardar ou impedir o desenvolvimento de cancro da próstata agressivo."

Em Portugal, de acordo com a Liga Portuguesa contra o cancro, o cancro da próstata é o tipo mais importante e frequente no homem. A próstata é uma glândula que produz parte do fluido seminal, responsável por transportar os espermatozoides, e faz parte do sistema reprodutor masculino.

O cancro da próstata não é sempre fatal, alguns tumores crescem tão lentamente que nunca chegam a representar risco de vida. O maior desafio é detetar e tratar tumores com um crescimento rápido e agressivo. Embora sejam necessários mais estudos, este poderá "ajudar a encontrar novas ferramentas de prevenção, que ajudariam a reduzir o impacto do cancro na sociedade".