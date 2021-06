Cientistas identificaram planetas onde extraterrestres podem observar a Terra

Patrícia Martins Hoje às 16:52 Facebook

Um novo estudo realizado na Universidade Cornell, nos Estados Unidos da América, identificou planetas e sistemas de estrelas onde extraterrestres podem observar a atividade humana.

As cientistas envolvidas no estudo elaboraram uma lista, através de uma técnica usada para procurar vida noutros planetas, identificando 1.715 sistemas de estrelas e centenas de potenciais planetas que são próximos e semelhantes à Terra, onde a vida alienígena poderia ter descoberto a Terra nos últimos cinco mil anos.

Segundo o estudo, 46 sistemas de estrelas estão próximos o suficiente para que os planetas alienígenas consigam intercetar um sinal claro da existência humana, nomeadamente as transmissões de rádio e de televisão, que começaram há cerca de 100 anos.

O estudo também estima que 29 planetas, que são potencialmente habitáveis, estão bem posicionados para evidenciar a presença dos humanos na Terra, conseguindo de facto captar e ouvir as transmissões de rádio e televisões vindas da Terra.

Na realização deste estudo, as cientistas Lisa Kaltenegger, professora de astronomia e diretora do Instituto Carl Sagan da Universidade Cornell em Nova Iorque, e Jackie Faherty, astrofísica do Museu Americano de História Natural, consultaram o catálogo da Agência Espacial Europeia, que mostra as posições e os movimentos das estrelas, para descobrir quais os sistemas de estrelas que estão mais bem posicionados para observar a Terra quando ela passa em frente ao sol.

As astrónomas observaram milhares de sistemas de estrelas e destacaram uma estrela anã vermelha, conhecida como Ross 128, pertencente à constelação de Virgem, assim como um planeta com quase duas vezes o tamanho da Terra, estando a cerca de 11 anos-luz de distância, uma posição suficientemente boa para receber transmissões da Terra.

As cientistas destacaram ainda uma outra estrela chamada Trappist-1, que está a 45 anos-luz de distância, um posicionamento que as astrónomas consideram também ser perto o suficiente para observar a Terra. Esta estrela tem pelo menos sete planetas e quatro deles estão na zona habitável para testemunhar a Terra, porém apenas o conseguirão fazer daqui a 1.642 anos.

As descobertas surgem no momento em que o governo dos Estados Unidos da América prepara-se para publicar um relatório sobre objetos voadores não identificados (OVNIs), realizado pela task-force dos Fenómenos Aéreos Não Identificados do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA.

Este relatório será um marco importante na história, pois apesar de ter ou não conclusões objetivas, o relatório vai conter informações sobre OVNIs que serão tornadas públicas pelos serviços secretos dos Estados Unidos da América.