Cigarro aceso no cockpit levou a queda de avião em 2016

A queda de um avião da Egypt Air, que levou à morte das 66 pessoas a bordo e de toda a tripulação, em maio de 2016, pode afinal não ter sido causada por terroristas, conforme tinha sido avançado inicialmente pelas autoridades egípcias.

Segundo as conclusões de uma investigação independente feita ao desastre, a deflagração de um incêndio no cockpit, provocada por um cigarro acesso pelo copiloto, terá levado o Airbus A320 a despenhar-se junto à costa noroeste do Egito, já em pleno mar Mediterrâneo.

A investigação descobriu que uma fuga de oxigénio proveniente da máscara do copiloto, quando este se encontrava a fumar, provocou um fenómeno de combustão e o consequente incêndio no cockpit.